Grecia-ancheta: 28 de plicuri “suspecte” trimise unor universitati

Politia greaca ancheta vineri in legatura cu 28 de plicuri calificate ca “suspecte” si trimise majoritatii universitatilor din intreaga tara, in unele dintre ele fiind descoperite pliante “cu continut islamic”, transmite France Presse, citand o sursa din politie, relateaza Agerpres. “Victory is for Islam but not through Muslims” (Victoria este pentru islam dar nu prin intermediul musulmanilor), era scris in limba engleza, cu majuscule, pe aceste pliante descoperite in unele dintre plicuri, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile elene. In total, 28 de plicuri au fost trimise de miercuri…