- Cursele aeriene directe intre Atena si Skopje vor fi reluate, dupa ce Grecia si Macedonia au ajuns la un acord in acest an pentru a pune capat unei dispute diplomatice de decenii privind numele fostei republici iugoslave, transmite dpa prelutata de Agerpres. Decizia a fost anuntata joi de Ministerul…

- Batalia legislativa se anunta dificila pentru premierul social-democrat macedonean ZoranA Zaev, care a incheiat in iunie acest acord cu omologul sau grec Alexis Tsipras. Sustinuta de partidele minoritatii albaneze (20-25% din populatia de 2,1 milioane de locuitori), coalitia sa nu dispune de majoritatea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica sprijinul exprimat in cursul referendumului organizat duminica referitor la schimbarea numelui Macedoniei, apreciind ca este o "ocazie istorica" de a pune capat diferendului cu Grecia, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Doar o treime din macedonieni s-au prezentat la vot in referendumul pentru schimbarea denumirii tarii. Pentru a avea un rezultat valid, cel putin 50- din macedonieni ar fi trebuit sa fie prezenti la urnele de votare. Dupa numararea a 80- din buletinele de vot, DA a obtinut 91,2- din sufragii, iar NU…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind noul nume al tarii…

- Trei curse aeriene au fost deviate catre aeroportul din Timișoara dupa inchiderea pistei Aeroportului „Nikola Tesla” din Belgrad. Cursele veneau de la Tirana, Atena și Abu Dhabi. Aeroportul „Nikola...

- Polițiștii din Grecia au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a ține protestatarii furioși la distanța de complexul expozițional, unde premierul Alexis Tsipras a rostit un discurs despre refacerea economiei. Nu mersul economiei și micșorarea veniturilor populației au fost motiv de…

- Comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a declarat ca regreta lipsa de unitate naționala din Macedonia in legatura cu referendumul pe tema acordului cu Grecia și facut apel la cetațeni sa-și exercite dreptul de a decide viitorul țarii, scrie RTS, citata de Rador.