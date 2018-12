Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) a adoptat, miercuri, la Helsinki o rezolutie prin care cere sa fie respectate valorile si libertatile pe care se fundamenteaza UE, conform unor oficiali participanti la reuniune aceasta rezolutie fiind un mesaj destinat premierului ungar Viktor Orban, dar cancelarul austriac…

- Alegerile prezidentiale din Georgia par sa se indrepte spre un al doilea tur de scrutin, in conditiile in care primele rezultate oficiale de duminica arata ca niciunul dintre candidati nu a obtinut suficiente voturi pentru a-si asigura victoria, relateaza Reuters. Candidata partidului…

- Oficialii italieni trebuie sa inceteze sa puna moneda euro sub semnul intrebarii si "sa se calmeze" in dezbaterea lor despre buget pentru ca deja au provocat pagube firmelor si cetatenilor, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, relateaza Reuters. Guvernul…

- Compania poloneza de rafinare PKN Orlen se asteapta sa primeasca in curand prima sa livrare de petrol din Nigeria, in conditiile in care Polonia vrea sa isi reduca dependenta de petrolul rusesc. PKN Orlen, companie controlata de statul polonez, si rivalul mai mic Lotos proceseaza in principal…

- Guvernul a anuntat saptamana trecuta o tinta de deficit bugetar de 2,4% din PIB pentru urmatorii trei ani, transmite Reuters. Datoria publica a Italiei a ajuns la un nivel important, de 120% din PIB-ul acestei țari, de 1.800 miliarde euro. Aceasta tinta, care tripleaza obiectivul referitor la deficitul…

- Macedonenii se pronunța duminica la urne daca accepta schimbarea numelui țarii lor in ”Macedonia de Nord”. Acest nume ar incheia vechiul conflict cu Grecia și i-ar permite apropierea de Uniunea Europeana. Referendumul este consultativ, iar rezultatul sau va fi necesar sa fie validat de Parlament. Insa…

- Ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a anuntat miercuri ca bugetul pe 2019 va include un venit de baza pentru saraci si posibilitatea pensionarii anticipate, indeplinind astfel cerintele coalitiei populiste aflate la guvernare, transmite Reuters. La o conferinţă a retailerilor, Giovanni…

- Reteaua de social media Facebook are termen pana la sfarsitul anului sa indeplineasca reglementarile UE privind protectia consumatorilor sau se va confrunta cu sanctiuni, a anuntat, joi, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, transmite Reuters.