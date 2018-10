Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in a doua parte a lunii septembrie, au fost inregistrate primele doua imbolnaviri din județ, cauzate de infecția cu virusul West Nile, transmis prin ințepatura de țanțar, saptamana trecuta, a fost luat in evidența un al treilea caz de meningita din județ. Pacientul este un hușean de 63 de ani,…

- In acest an, 30 de oameni si-au pierdut viata din cauza infectiilor cu virusul West Nile, transmis mai ales de tantari. Din datele transmise Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la debutul sezonului 2018 pana in prezent, au fost inregistrate…

- Pasagerii și membrii echipajului din doua aeronave care zburau din Europa in statul Philadelphia din SUA au fost examinați de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plans de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situație similara dintr-o aeronava de pe ruta Dubai-New York, relateaza Reuters,…

- Douazeci si una de persoane au murit in Grecia, in acest sezon al tantarilor, infectate cu virsul Nilului de Vest, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor din Grecia (KEELPNO), citat vineri de EFE. Doar in aceasta saptamana s-au inregistrat 5 decese. Potrivit buletinului saptamanal al KEELPNO,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile a fost emisa de Centrul de Control si Preventie din

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile a fost emisa de Centrul de Control si Preventie din cadrul Ministerului grec al Sanatatii, pentru perioada…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a anuntat, vineri, ca a inregistrat primul caz de infectie cu virusul West Nile, la un adult dintr-o localitate din judet. ‘Barbatul din mediul rural s-a prezentat la un spital din Iasi unde a fost confirmat cu acest diagnostic, avand evolutie favorabila.…

- Tinand cont de contextul epidemiologic existent la nivel european cu confirmarea pana la da de 20.07.2018 a 19 cazuri de infectie cu virus West –Nile in Grecia, Italia, Romania si Ungaria; Confirmarea in Romania pana in data de 24.07.2018 a 5 cazuri de meningo – encefalita cu virus West Nile; Conditii…