Stiri pe aceeasi tema

- Un obiect care a lovit partea de nord a Ciprului pare sa fi fost o racheta de fabricatie ruseasca, a declarat ministrul de Externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord, Kudret Ozersay, luni, potrivit Reuters.

- Doi cetateni romani au decedat, iar altul a fost ranit usor, in urma unui accident maritim produs, joi, pe Rin, in zona localitatii franceze Gerstheim, incident in care ar fi fost implicata o ambarcatiune care transporta si cetateni romani, potrivit ...

- Peste 750.000 de cetateni europeni au solicitat statut de rezident in Marea Britanie pentru a putea sa ramana in aceasta tara dupa Brexit, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Un cutremur puternic a avut loc in El Salvador…

- Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat luni autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters.

- Parlamentul grec a votat, miercuri, pentru demararea unei campanii diplomatice pentru a determina Germania sa plateasca pentru daunele provocate de ocupația nazista din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters. O comisie parlamentara a declarat în 2016 ca refacerea statului…

- Rambursarea anticipata a imprumuturilor scumpe de la FMI va fi un pas semnificativ pentru Grecia, care va crea conditii favorabile pentru economie, a declarat luni premierul elen Alexis Tsipras, care a promis noi masuri de relaxare economica, transmite Reuters.Citește și: Liviu Dragnea catre…

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit in timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters.Printre persoanele decedate se numara co-pilotul aeronavei și…