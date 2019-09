Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PL, ex-primarul de Chisinau Dorin Chirtoaca, a comparat noul acord de guvernare semnat intre Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, cu Pactul Ribbentrop-Molotov. Liberalul i-a criticat pe liderii aliantei ca nu au semnat ei…

- Se intampla la Moscu, un sat care tine de oraselul Targu Bujor, din judetul Galati, acolo unde in ultimii sapte ani are loc Festivalul Dulciurilor. Zeci de gospodine participa la concursul de preparat dulciuri, iar sute de oameni vin sa vada si sa guste. Evenimentul are si o latura caritabila.

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 18.00, in Moldova, pe FC Botosani, intr-o partida contand pentru etapa a 6-a din Liga I. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele impotante. Formatiile de start: FC Botosani: Pap – Harut, Miron, Chindris, Tiganasu – Rodriguez, Papa…

- Alianta ACUM-PSRM ar putea renunta la legea anti-propaganda, adoptata de fosta guvernare, drept urmare a manipularilor rusesti din spatiul public, prin intermediul difuzorilor de la Moscova. Asta a dat de inteles presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, intr-un interviu acordat agentiei ruse de…

- A devenit cunoscuta suma tranzactiei de vanzare a lotului de pamant care a fost destinat pentru constructia sediului Comitetului National Olimpic si Sportiv al Moldovei (CNOS). Acest teren, aflat pe strada Mateevici 109/2, in anul 2002 a fost alocat gratuit asociatiei CNOS de catre Consiliul municipal…

- Negocierile in formatul 5+2 privind problema transnistreana vor fi reluate in toamna acestui an. Subiectul a fost discutat de presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, la intrevederea cu seful Misiunii OSCE in Moldova, Claus Neukirch, transmite IPN.

- Președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin, a felicitat-o pe Zinaida Greceanii pentru alegerea sa in funcția de speaker al Legislativului de la Chișinau. In cadrul intrevederii cu delegația parlamentara la Moscova, Volodin a spus ca deputații din Moldova „au venit in vizita la prieteni".