Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa solutioneze "imediat" solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului general Augustin Lazar.



"Avem o ultima decizie a Curtii Constitutionale care arata care sunt limitele in care actioneaza ministrul Justitiei, limitele in care actioneaza presedintele Romaniei. Solicitarea de revocare pe care ministrul Justitiei a adresat-o presedintelui Romaniei in ceea ce il priveste pe procurorul general al Romaniei trebuia solutionata imediat, in sensul in care presedintele este…