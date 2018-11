Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a dezbatut miercuri cererea Guvernului de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Parlament si Curtea Suprema, in legatura cu formarea completelor de judecatori. Secretarul general a Guvernului, Toni Grebla (ex judecator CCR), a sustinut punctul de vedere…

- Seful SGG, Toni Grebla, a solicitat, miercuri, Curtii Constitutionale, la dezbaterea pe un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ, sa gaseasca modalitatea in care efectele nerespectarii legii privind compunerea completurilor de cinci judecatori pot fi indreptate.…

- Cristina Tarcea, președintele ICCJ, a ajuns, miercuri, la CCR, unde va susține poziția instanței supreme privind componența completelor de 5 judecatori. Din partea Guvernului va participa chiar secretarul general al instituției, Toni Grebla, fost judecator CCR.Toni Grebla este el insusi judecat…

- CCR dezbate, miercuri, de la ora 10.00, sesizarea privind conflictul juridic Parlament-ICCJ referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema. Partile isi vor sustine punctele de vedere, secretarul general al Executivului, Toni Grebla, va prezenta argumentele Guvernului.

- Curtea de Apel Bucuresti a programat, vineri, primul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta decizia Instantei supreme de a nu aplica noile reglementari privind formarea completelor de cinci judecatori. Pe 5 octombrie, Liviu Dragnea a depus in instanta o cerere, prin care…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta joi sesizarile transmise de Instanta suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat luni primul termen al apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta.Toni Grebla a ajuns la Curtea Sprema, in jurul orei 8.00. La…

- Premierul Viorica Dancila a sesizat, marți, CCR in legatura cu un posibil conflict juridic intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) referitor la formarea completurilor de cinci judecatori de la instanța suprema. Surse guvernamentale au explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, ce anume…