- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat, luni, in legatura cu protestele judecatorilor si procurorilor, ca "s-a intors lumea cu susul in jos" daca el este la Instanta suprema si magistratii in strada. "Daca e...

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat ca DNA, desi s-a dovedit ca „a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri, continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta. Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Toni Grebla a fost intrebat…

