Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 34,2% in august 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, cel mai semnificativ avans in randul statelor membre UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In august, lucrarile de constructii au crescut…

- In august, lucrarile de constructii au crescut in ritm anual cu 1,9% in UE si cu 1,2% in zona euro, scrie Agerpres. Cel mai important avans anual al lucrarilor de constructii s-a inregistrat in Romania (34,2%), Suedia (6,8%) si Ungaria (5,9%), cel mai semnificativ declin fiind in Slovenia…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in septembrie 2019 de 0,8%, in scadere fata de 1% in august, si de 1,2% in Uniunea Europeana, in scadere fata de 1,4% luna precedenta, iar Romania, Slovacia si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. …

- Rata anuala a inflatiei în zona euro a fost de 1% în august si de 1,4% în UE. România (inflație de 4,1%) si Ungaria (3,2%) au înregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citate de…

- Principalul motiv pentru cetatenii din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time era ca "nu si-au gasit un loc de munca cu norma intreaga" (26%), urmat de "ingrijirea copiilor sau a persoanelor aflate in incapacitate" (24%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…

- Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia…