Custom Reșița Festival: trei zile de neuitat, într-un cadru idilic, cu muzică de calitate

The Rasmus, Celelalte Cuvinte, Alternosfera, Massive Wagons, John Newman, Byron, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra și mulți alții își dau întâlnire în cadrul idilic de la Poiana Golului, la Custom Reșița Festival! [citeste mai departe]