Stiri pe aceeasi tema

- Flota a 5-a a Marinei militare americane a declarat, joi, ca ajuta doua petroliere care au fost tinta unui „atac“ in apropiere de Stramtoarea Hurmuz, dupa ce navele au transmis semnale de ajutor.

- Momentul șocant in care un șofer de BMW a lovit violent un biciclist a fost surprins de o camera de supraveghere. Sean Fagan, de 29 de ani, a fost condamnat la inchisoare dupa ce l-a lovit pe Josh Dey,...

- In perioada Sarbatorilor Pascale, foc continuu la SJUT Și in acest an, in perioada Sarbatorilor Pascale, Unitatea de Primiri Urgențe Post-ul 682 de dambovțeni și-au petrecut sarbatorile la urgențe! Au mancat sau baut prea mult apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un incident rutier s-a petrecut in urma cu aproape noua ani intre Harșova și Tulcea, implicat fiind primarul de acum al comunei Poiana Campina, Alin Moldoveanu. Dupa un proces lung și complicat, pierdut de Alin Moldoveanu la Judecatoria Tulcea și apoi la Curtea de Apel Constanța, decizia instanței a…

- In legatura cu aspectele aparute in mass media, cu privire la un incident din localitatea Borșa, IPJ Maramures precizeaza urmatoarele: Autoturismul, in care barbatul se afla in calitate de pasager, a fost oprit pentru verificari intrucat avea aplicate folii ce s-au dovedit a fi neomologate. La volan…

- Agentia spatiala a urmarit schimbarile care s-au produs in corpul lui Scott Kelly, care a petrecut aproape un an la bordul Statiei Spatiale Internationale, comparandu-l pe acesta cu fratele sau geaman, Mark Kelly, care s-a aflat in timpul misiunii pe Pamant.

- Doua persoane au ajuns vineri dimineata la spital in urma unui accident petrecut la Hitias. Accidentul s-a petrecut pe DJ 572 la intersectia drumurilor Topolovat- Buzias cu Hitias –Sarbova. Politistii au anuntat ca din primele cercetari a rezultat faptul ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate…