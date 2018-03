Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar i-a taiat venele unui barbat in București in urma unui scandal iscat intr-o stație de autobuz din zona Lujerului. Un pensionar care venea de la pescuit s-a luat la cearta, sambata, cu un barbat de 40 de ani intr-o stație de autobuz din zona Lujerului dupa ce acesta i-ar fi spus sa nu urce…

- Un barbat a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost taiat la o mana cu o arma alba de catre un alt barbat cu care se certase intr-un autobuz al liniei 178 din Capitala, incidentul avand loc la coborarea din mijlocul de transport, in statie. Agresorul si un alt barbat implicat si el in scandal sunt…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Un manelist celebru se confrunta cu grave probleme in familie. Alinu AJ trece prin momente cumplite. Ștefan Elena Mihaela, verișoara artistului, se lupta pentru propria viața. In varsta de 31 de ani, aceasta sufera de limfom Hodkin IIIB cu scleroza nodulara și se afla in coma indusa la Spitalul Fundeni…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- La Nadlac II (Arad, pe autostrada) s-a format o coloana de automarfare lunga de aproape zece kilometri, iar timpul de asteptare anuntat de Politia de Frontiera pentru control este de patru ore, in timp ce soferii se plang ca stau 6 – 8 ore. La Bors (Bihor), se asteapta 250 de minute pentru…

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Directia Agricola a fost practic izgonita de municipalitatea timisoreana din sediul pe care il ocupa in Piata Libertatii nr. 1 din Timisoara. The post O izgonire demna de capitala marlaniei. Directia Agricola si-a facut bagajele si a plecat din spatiul municipalitatii dupa ce aceasta i-a taiat inclusiv…

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- Gest teribilist, de 8 martie, al unei eleve a Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea. S-a taiat la maini si la gat in toaleta liceului si a fost transportata de urgenta la spital. Ranile nu i-au pus in pericol viata, asa ca medicii au hotarat sa o transfere in sectia de neuropsihiatrie a spitalului…

- Leo de la Strehaia se afla la Arad cand pe numele sau a fost emis, de catre Poliția orașului Strehaia, un mandat de aducere pentru comiterea infracțiunii de inșelaciune dupa ce a vandut o statuie presupusa a fi din aur și despre care ar fi susținut ca a fost daruita de Mihai Viteazul stramoșilor sai.…

- Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera, traficul pentru vehiculele de transport marfa este restrictionat in perioada sfarsitului de saptamana motiv pentru care se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Politistii din Chisinau l-au retinut pe urme fierbinti pe autorul apelului telefonic care a anuntat Politia luni, 5 martie, ca in parcul de troleibuze nr.1 a fost instalata o bomba. Acesta sa dovedit a fi in varsta de 30 ani, domiciliat in Capitala. Fiind audiat, el si-a recunoscut actiunile, comunicand…

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Suparați ca oamenii legii le-au cam incurcat socotelile și i-au trimis, pana acum, de doua ori, in fața judecatorilor, doi tineri din comuna vasluiana Ferești s-au gandit sa se razbune. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica, Bogdan Anton și Doru Filip au incendiat sediul Poliției din localitate.…

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri aunt anulate.

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- O cearta intre Dean McDermott și Tori Spelling s-a terminat cu poliția care a aparut la ușa casei lor. Conform presei internaționale, actorul Dean McDermott (51) a fost agresat de soția sa, Tori Spelling, intr-o criza de nervi a acesteia. Fotografiile surprinse de paparazzi il infațișeaza pe Dean vorbind…

- Un profesor a fost reținut dupa un incident armat care a avut loc miercuri dupa-amiaza la un liceu din Georgia, SUA. Poliția a fost alertata in legatura cu mai multe focuri de arma auzite din interiorul liceului. „Niciun copil nu a fost ranit in incident”, a comunicat Politia regionala. In urma cu…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Cel mai bogat ministru din Guvernul Dancila deține aproape 10% dintr-o afacere de peste 120 milioane euro. Cel mai bogat ministru din guvernul Dancila este Viorel Stefan, actual vicepremier, cel care detine 9% din fir­ma TTS (Transport Trade Services SA). Compania este parte a unui grup ce a fost…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Astazi, șoferii au primit o veste neașteptata! Și asta dupa ce comisia juridica a Senatului a acordat azi, 20 februarie, raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Un incident grav a avut loc la intersectia pe Splaiul Unirii din Capitala, in zona podului Timpuri noi. Potrivit primelor informati, un barbat s-a aruncat direct in raul Dambovita. La fata locului au fost trimise o autospeciala, o ambulanta SMURD si echipaje de scafandri, potrivit ISU Bucuresti.…

- Incident șocant intr-un autobuz din Iași. Un adolescent de 15 ani care manca semințe a fost injunghiat de un pasager, deranjat ca baiatul a vorbit urat cand a fost atenționat sa nu arunce cojile pe jos.

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns, luni la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul.

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…

- Cinci persoane au fost reținute, iar alte șase au încalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere în ultimele 24 de ore, în urma desfașurarii activitaților de supraveghere și control al poliției de frontiera. De asmenea, poliția de frontiera…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Inspectorii Primariei Generale a Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 39.000 de lei soferilor de taxi, in noaptea de Anul Nou, pentru "conditii neconforme", sase dintre ei nu aveau autorizatii, iar alti 12 soferi au fost amendati pentru ca au cerut tarife preferentiale, a anuntat miercuri…

- Aproape 23.000 de materiale pirotehnice, in valoare de 5.500 de lei, au fost descoperite de politistii de frontiera, la Punctul de trecere Giurgiu. Acestea au fost confiscate, arata Politia de Frontiera. In data de 24 decembrie, politistii de frontiera impreuna cu lucratori din cadrul…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat de 38 de ani, din Medgidia,…