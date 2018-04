Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc in Baia Mare, chiar in Duminica Floriilor. O persoana a murit pe loc, o alta s-a stins in drum spre spital, iar alte noua au fost ranite, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, potrivit observator.tv. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane,…

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost implicate, vineri, intr-un accident produs pe DN 72, care leaga Ploiestiul de Targoviste, coliziunea avand loc intre doua masini in zona parcului industrial Ploiesti. Elicopterul SMURD a fost solicitat la fața locului, scrie realitatea.

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata la aceasta ora."Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost…

- Florin Bogdea, un consilier PSD din Caransebeș, a provocat un accident, dupa ce a scapat de sub control mașina și s-a ciocnit violent pe contrasens cu un alt autoturism. Politicianul și alte trei persoane au fost transportați la spital. Mașina condusa de politicianul social-democrat s-a lovit frontal…

- Un numar de 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs sambata seara, intre localitatile Lugojel si Gavojdia, din judetul Timis, 10 dintre acestea fiind transportate la spital, iar una refuzand transportul. Trei dintre victime sunt minori, iar traficul in zona este blocat…

- Un echipaj SMURD a intervenit, miercuri seara, pentru salvarea unui barbat care avea pierderi de sange dupa ce s-a taiat cu drujba, persoana fiind transportata la spital. „In aceasta seara (miercuri seara-n.r.) pompierii vranceni au intervenit cu promptitudine in doua misiuni. Prima a fost in com. Cotești,…

- Grav accident rutier în Argeș. Circulatia rutiera este blocata pe DN65, în localitatea Lunca Corbului, judetul Arges, din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate 3 autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic.

- In urma cu putin timp pe raza comunei Poiana Lacului s-a produs un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, 6 persoane (3 ...

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. UPDATE: Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Accident rutier cu cinci victime pe centura ocolitoare a Alexandriei in Eveniment / Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut in dupa amiaza zilei de marti, 13 martie, la intersectia variantei ocolitoare a municipiului Alexandria (VO6F) cu DJ 504(Laceni).…

- Un barbat a ajuns la spital in stare grava, dupa ce autocamionul pe care il conducea s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. The post Accident teribil pe șoseaua Timișoara – Arad! Au intervenit doua echipaje SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…

- Ieri dupa-amiaza, la ora 18.20 politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N. 1C, pe raza localitatii Ilba. Un baimarean de 35 ani care conducea un autoturism dinspre Satu Mare spre Baia Mare, nu a redus viteza intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Elicopterul SMURD Galati se afla in misiune in localitatea Corcioveni, comuna Brahasesti, de unde va prelua, luni, un barbat cu plaga impuscata, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Tanar impuscat la vanatoare de tatal sau, in Corcioveni, județul Galați, elicopterul SMURD fiind solicitat sa intervina la fața locului. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un tanar de 19 ani a fost impuscat accidental pe un fond de vanatoare de langa Brahasesti. El se afla la vanatoare…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- Doua persoane dintr-un camin de batrani din Sighetu Marmatiei au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce tavanul camerei in care locuiau s-a prabusit, fiind transportate la spital cu multiple traumatisme. Conform autoritatilor, nu a fost necesara evacuarea cladirii, o singura incapere fiind afectata.

- Patru persoane au fost ranite joi, intr-un accident rutier produs in Sindrilita, judetul Ilfov, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Una dintre victime a fost preluata de un elicopter SMURD, asa cum informeaza observator.tv.

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Evenimentul rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 7, in județul Arad. Doua persoane sunt grav ranite. „Din primele informații s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani, din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei…

- Echipajele SMURD au intervenit la 46 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 6 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung…

- Echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in municipiul Pitești,…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Un incendiu a izbucnit astazi la doua construcții parasite de pe strada Pietrarilor din municipiul Chișinau, iar în rezultat o persoana a decedat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au fost anunțați la ora 04:21 despre faptul ca…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Echipajele SMURD din cadrul ISU Argeș au intervenit, joi, la 30 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj de urgența de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in municipiul…

- UPDATE 15:12 Potrivit IPJ Dolj, in accident a mai fost ranita si o femeie, pasagera in Opel. Oamenii legii au stabilit ca soferul Opelului nu a adaptat viteza si a intrat in coliziune cu cel de-al doilea autoturism implicat in ...

- Un pasager a avut nevoie de ajutor medical, motiv pentru care in ajutorul sau au fost chemati specialistii de la SMURD. Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la acest caz. Ci doar ca alerta s-a dat la 12 si 35 de minute. Cand a fost anuntata “o urgenta medicala” intr-o […] Urgenta…

- Trenul a stationat la peron pana la incheierea procedurilor desfasurate pentru astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit si‑au continuat calatoria cu un altul sosit la cealalta linie. Circulatia trenurilor de metrou s-a desfașurat in sistem pendula pe firul 1, intre stațiile Eroilor și…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in urma cu putin timp in Drobeta Turnu Severin, la intersectia strazilor Stefan Odobleja si George Cosbuc. La fata locului, intervine Detasamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin.

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Mai multe ambulanțe au fost solicitate in cursul acestei seri (ora 19:20) in localitatea Codaești, județul Vaslui, dupa ce in urma unui accident rutier o femeie (31 de ani) și doi copii (4 și 7 ani) au avut nevoie de ingrijiri medicale.

