- Un barbat de 52 de ani a murit, sambata, in Timișoara, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe culoarea roșie a semaforului, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Potrivit…

- Un cetațean iraelian, in varsta de aproximativ 60 de ani, a murit in aceasta dimineața pe DN2 (E85) dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion. Dupa impact, victima a ramas incarcerata in autoturism, potrivit stirineamt.ro. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:30, intre Roman și Falticeni, la kilometrul…

- Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite astazi intr-un accident rutier care a avut loc pe DJ212A, in judetul Braila, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Braila. Un barbat de 68 de ani, in timp ce se deplasa cu masina dinspre localitatea Marasu catre Braila, a pierdut controlul…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Suceava, pe DN 17, la iesire din Stroiesti, catre Ilisesti.Bilantul ciocnirii dintre doua autoturisme este cumplit: doi morti si patru raniti, dintre care doi copii.La fata locului au intervenit pompierii militari cu modul SMURD si autospeciala…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:05, in localitatea Cristeștii Ciceului, la 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar o persoana este inconștienta, in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila. Ei se aflau pe drum, cand mașina lor a fost lovita de un camion. In spatele autoturismului tinerilor se afla familia mirelui,…

- Un barbat in varsta de 24 de ani s-a urcat la volan deși era beat. Mai mult, acesta și-a luat și familia cu el. Barbatul a comis un accident rutier intre localitațile Buhuși și Blagești, in județul Bacau. Incidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 23.30, a notat botosaninews.ro. In autoturism,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Pojorata, si-a gasit sfarsitul in dimineata zilei de duminica, 4 august, in urma unui cumplit accident. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersectia unui drum comunal din Paltinu cu drumul national 17A.In jurul orei 9.30, o femeie in varsta de 29 de ani, din ...