- Traficul rutier este blocat duminica seara pe DN65 (E 574), la intrare in comuna Ganeasa, dupa un accident intre doua autoturisme si o autoutilitara in urma caruia doua persoane au fost ranite, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean si Olt, scrie Agerpres. Pana la deblocarea…

- O fetita de noua ani, mama ei si un barbat au fost raniti intr un accident rutier produs joi, pe DN14, la intrarea in municipiul Medias dinspre Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Elena Welter citat de Agerpres.roDN 14, intrarea in Medias dinspre Sibiu,…

- F.T. Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1, 30, in satul Loloiasca (comuna Tomșani), in urma caruia un barbat in varsta de 40 de ani a murit pe loc, iar alte șase peroane au fost ranite, trei dintre ele fiind transporate la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 17:30 pe Centura de Vest a Ploiestiului, in zona benzinariei Lukoil, fiind implicate trei autoturisme. Una dintre masini ar fi patruns in sensul giratoriu fara a acorda prioritate unui alt autoturism, iar in urma impactului, o a treia masina…

- In aceasta saptamana, in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihai Viteazul” al Judetului Covasna au intrat doua ambulanțe SMURD – tip B2 4×4 și o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime (autoscara). Cele doua ambulante #SMURD au fost achiziționate prin Programul Operațional…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, duminica, producerea unui accident rutier pe raza localitatii Avrig, judetul Sibiu, in care au fost implicate doua autoturisme si doua microbuze. ”Avand in vedere numarul mare de ocupanti, la nivelul judetului Sibiu a fost…

- Doua persoane, printre care si un adolescent de 15 ani, au fost fost ranite sambata seara in urma unui accident produs pe centura municipiului Caracal intre un autoturism si un microbuz, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, informeaza…