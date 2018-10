Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav.Citește…

- Imagini cutremuratoare: Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident cumplit produs in Ungaria.foto Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident produs in Ungaria. Persoanele decedate sunt un copil de doar 5 ani si o femeie. Ei au pierit in urma impactului nimicitor…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, pe DN 22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant, pe fondul consumului de alcool si...

- O tanara insarcinata a murit intr-o masina plina cu opt oameni, pe o sosea din Arges! Medicii nu i-au mai putut salva nici bebelusul, care ar fi trebuit sa vina pe lume luna viitoare. O a doua gravida aflata in autoturism este in stare grava dupa ce a pierdut sarcina, iar o alta femeie a murit la spital.

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Tulcea, dupa un accident rutier petrecut pe un drum judetean, in apropiere de municipiul resedinta de judet. Citește și: Radu Tudor a lansat un SONDAJ public: Calin Popescu…

- Un barbat in varsta de 41 ani, din Tulcea, a pierdut controlul volanului pe DJ 222, masina a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar, de un barbat de 33 ani din Tulcea. Potrivit Mediafax, in urma accidentului, ambii soferi, dar si un pasager…

- Doliu in lumea pescuitului sportiv din Romania. Un mare vicecamion mondial a incetat din viata. Laurentiu Andronic, unul dintre cei mai apreciati pescari, a murit intr-un accident nautic. Laurentiu Andronic a murit dupa ce ambarcatiunea in care se afla s-a rasturnat, tragedia avand loc in urma cu cateva…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Un cumplit accident rutier a avut loc joi seara, pe DN 2/E 85, in comuna Obrejița, zona Popasului Timboiești, scrie Monitorul de Vrancea. Un adolescent de 14 ani, din Slobozia…