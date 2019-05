Grav accident în Italia. Un autocar s-a răsturnat pe autostradă Media italiene relateaza ca persoana decedata este o femeie de 40 de ani din Rusia, care era ghid turistic pentru peste 60 de turisti.



Pompierii au anuntat pe Twitter ca au scos din masina rasturnata trupul unei femei si patru supravietuitori. In imagini se poate vedea cum autocarul este rasturnat pe o parte intr-un sant, dupa ce a trecut printr-un gard de protectie pentru calea ferata.



O purtatoare de cuvant a ambasadei ruse din Roma a declarat pentru agentia rusa de stat TASS ca trupul neinsufletit nu a fost inca identificat si ca diplomati rusi s-au deplasat la fata locului.



