- UPDATE – SAJ Maramures: “Echipajele au gasit 6 victime, deci o mama si 5 copii. Au fost predati la UPU”. In cursul serii de miercuri, 26 iunie, in localitatea Grosi s-a petrecut un accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat, rezultand patru victime, doi adulti (dintre care o gravida) si patru copii.…

- Un numar de 17 persoane au fost implicate intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN 7, la intrarea in localitatea Topleț dinspre Orșova, județul Caraș-Severin, dupa impactul dintre doua microbuze și o mașina. Doua persoane au fost ranite. https://www.romaniatv.net/accident-cu-17-victime-dupa-ce-doua-microbuze-si-o-masina-s-au-ciocnit-violent–pe-dn-7_479374.html

- Un accident rutier, soldat cu patru victime, dintre care doi copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și neincarcerate,…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs miercuri seara, in jurul orei 23:30, pe strada 1 Mai din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 31 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa pe strada 1 Mai din Dej, pe fondul…

- Un accident violent a avut loc in Cimislia. O masina s-a izbit intr-un camion la o intersectie.Dintr-o inregistrare video trimisa de un cititor publika.md se poate observa cum soferul automobilului nu s-a asigurat si a intrat intr-o intersectie de pe o strada adiacenta.

- Un accident, cum rar se poate vedea pe strazile municipiului Constanta, a avut loc, pe strada Industriala din municipiul Constanta, zona Halta Traian, putin dupa miezul noptii.In evenimentul rutier provocat de soferul unui autoturism marca Volskwagen, cu numere de Constanta se aflau doi tineri: un baiat,…

- Cel puțin cinci victime in urma unui accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza pe DN 2A, la iesirea din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta, cand trei autovehicule au intrat in coliziune, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- O veste care a cazut ca un trasnet asupra lumii modei autohtone, dar nu numai. Cunoscutul designer Razvan Ciobanu si-a gasit sfarsitul luni, in a doua zi de Pasti, in urma unui accident rutier. Totul s-a intamplat luni dimineata, pe raza judetului Constanta, mai exact intre localitatile Navodari si…