Stiri pe aceeasi tema

- 4 tineri romani au murit intr-un accident produs in Italia. Masina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat intr-un sant. Informația a fost confirmata de Miniterul Afacerilor Externe.

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Patru oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit, o a doua este in coma.

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Sase oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit. Alta este in resuscitare.

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit AGERPRES.Soferul autovehiculului, un barbat de 54…

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita, sambata dimineața, dupa ce microbuzul de marfa in care se aflau a ieșit de pe drum și a intrat in zidul unei case, in localitatea Podu Coșnei, județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur in Romania…

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…