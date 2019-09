Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma la Salvamont Maramures. Ei cauta o persoana disparuta in zona Vadu Izei – Șugau zona Padurea Mare. Barbatul, in varsta de 50 ani este plecat de joi, 05 septembrie, de atunci nu se mai știe nimic de el. Doua echipe Salvamont au pornit in cautarea sa spre Vadul Izei (formația Cavnic și…

- Soferul care l-a lovit cu masina pe agentul de politie in cursul zilei de miercuri, 21 august, pe DN 18, la intrarea in Vadu Izei, va plati pentru fapta sa. In baza probatoriului administrat, barbatul din Berbești a fost reținut aseara pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de azi sa fie prezentat…

- Sambata, 20 iulie, in jurul orei 20:20, un accident de circulație a avut loc pe drumul care duce spre Poiana Botizii. Din primele informații, se pare ca doua autoturisme s-au ciocnit. In urma accidentului rezultand victime incarcerate. La locul accidentului a intervenit un echipaj de descarcerare,…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce șoferul unui bolid de lux, nu a oprit la semnalele polițiștilor. Aceștia au trecut la urmarirea mașinii, insa intr-o curba periculoasa, la intrare in Vadu Izei, autospeciala poliției a derapat și s-a rasturnat pe plafon. Martorii spun ca mașina cautata ar fi un model…

- Actualizare: accidentul in urma caruia doi polițiști și colega lor au fost raniți s-a petrecut la intrarea in Vadu Izei, dinspre Baia Mare. Autospeciala politiei urmarea un bolid, marca BMW. Intr-o curba deosebit de periculoasa, șoferul mașinii de politie a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat…

- Impresionata de accidentul suferit de o motociclista din Satu Mare, in varsta de 31 de ani, sensibilizata de tineretea ei si de calitatea de mama, avand aceeasi grupa sanguina, 0 negativ, o grupa de sange mai rar intalnita, politista a dat dovada de multa empatie, spirit civic, dar mai ales de omenie…

6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Moisei (DN 17C) – Vadu Izei (DJ 186) ● Baia Mare: bd. Unirii, str. Barajului ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighet – Berbești (DN 18) ● Borșa: strazile Victoriei, A. I. Cuza (DN 18) și 22 Decembrie (DC

- In urma cu puțin timp pe DE 58, intersecție cu DC 68, in Lapușel a fost semnalat un accident de circulație. Sunt implicate 3 autoturisme si un autocar cu 30 de persoane. La fata locului s-au deplasat 1 echipaj EPA SMURD, 1 SAJ pt evaluare, respectiv 1 autospeciala cu apa si spuma pt asigurare masuri…