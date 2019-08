Grav accident de circulaţie în Mureş. O femeie şi copilul ei au decedat O femeie de 33 de ani conducea un autoturism in momentul in care a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens. Masina s-a lovit violent de un camion care venea din sens opus si circula regulamentar. Din pacate, in urma accidentului s-a inregistrat decesul femeii de 33 de ani, dar si al copilului ei de numai 5 ani. Mai mult, exista informatii conform carora femeia era insarcinata in doua luni. Primele detalii arata ca, cel mai probabil, accidentul s-a soldat din vina femeii care nu a adaptat viteza la conditiile de mers, soseaua fiind uda din cauza ploii, potrivit observator.tv. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

