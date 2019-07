Grav accident de circulaţie în Germania. Şofer de tir, mort după un carambol A fost momentul in care un alt camionagiu a intrat in plin in autoturismul din care tocmai coborasera doi agenti de politie. In vreme ce ei au reusit sa se salveze de impact sarind in lateral, soferul TIR-ului care avea pana nu a mai putut avea vreo reactie, noteaza observator.tv. Ce s-a intamplat Ce s-a intamplat Soferul oprit pe banda de urgenta cu pana a fost interpelat de o patrula de Politie a autostrazii, care a parcat regulamentar masina, iar agentii initiau semnale de avertizare luminoasa, ca sa asigure zona in care soferul schimba anvelopa sparta, a explicat un purtator de cuvant al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

