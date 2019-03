Grav accident de circulatie in Bistrita. Un tanar a murit Cadrele medicale au intervenit, sambata, la locul unui accident rutier cu urmari tragice pentru un tanar gasit inconstient, prins intre fiarele contorsionate ale masinii in care se afla. Barbatul ocupa scaunul din dreapta soferului si, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Soferul a fost gasit la randul sau incarcerat in masina distrusa in […] Grav accident de circulatie in Bistrita. Un tanar a murit is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

