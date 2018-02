Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Vivo Food Bar deschide un restaurant specializat in burgeri gourmet, in complexul de birouri AFI Park, la parterul cladirii numarul 5, intr-un spațiu cu o suprafața totala de 317 mp. Astfel, VIVO Food Bar se alatura celorlalți chiriași din cladirile de birouri AFI Park 4&5, companiile Cameron, Telus,…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. ‘In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- Mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, iar pe DN1 si DN 73 a fost restrictionat traficul greu, informeaza Centrul Infotrafic. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele.

- Gheorghe Hagi a avut parte de o veste neașteptata in aceasta dimineața. Vila sa din zona Pipera a Capitalei a fost pradata de hoți! Grupul infracțional a jefuit mai multe case din Pipera, printre care și pe cea a ambasadorului din Pakistan la București, informeaza Digi 24. Angajații lui Hagi au raportat…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Carambol de 5 autoturisme la intrare in Focșani dinspre Garoafa, in fața la Sorste. Golf IV lovit in spate de un Opel lovit de un Logan de București apoi de un alt Opal alb și un Jeep Lexus. Un baiețel din autoturismul Opel alb este accidentat și in ambulanța. El este transportat la…

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Accident extrem de grab la iesirea din Bucuresti. Traficul este blocat, iar autoritatile intervin in forta. Totul s-a intamplat pe drumul care leaga localitatea Petrechioara de Afumati. Doua masini au fost implicate in evenimentul rutier.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a Capitalei.

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- ”Inarmati” cu vuvuzele, sute de taximetristi din toata tara si-au adus, miercuri, taxiurile in Piata Victoriei din Bucuresti, unde au protestat impotriva platformei Uber, ei tipand, cat i-au tinut plamanii, ca ei nu mai tolereaza concurenta neloiala.

- Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - noiembrie, pe primele trei locuri la numarul înmatricularilor de autoturisme rulate se afla: Volkswagen, cu 124.533 de exemplare (+58,04% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016), Opel (58.934, +31,55%) si Ford (46.838 unitati, +51,70%).…

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona miercuri traficul rutier in intervalul orar 7,00 - 21,00, cu ocazia unei manifestatii organizata in Piata Victoriei de reprezentantii transportatorilor.Astfel, vor fi instituite urmatoarele restrictii de circulatie: - pentru manifestatia publica,…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Un om a murit si alti trei sunt raniti in urma unui accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida, centura de est a Clujului, in jurul orei 17.00. Dupa circa doua ore s-a reluat circulatia pe ambele benzi ale centurii Valcele-Apahida.

- Metrorex face urmatoarele precizari: titlurile de calatorie existente ale Metrorex și RATB vor ramane valabile și dupa implementarea tichetului unic; costul biletului unic este alcatuit din: costul biletului RATB in valoare de 1,30 lei, costul biletului Metrorex in valoare de 2,50 lei la care…

- Accidentul din Capitala in care au fost implicate sapte autovehicule ar fi fost provocat de catre soferul unei masini a Jandarmeriei, care era baut, arata primele verificari ale Brigazii Rutiere a Capitalei. Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a…

- Șapte mașini implicate intr-un accident in București, luni seara, doua persoane fiind ranite in urma carambolului. Accidentul a fost provocat de soferul unui camion al Jandarmeriei, care a urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. UPDATE. Vinovat de producerea carambolului este soferul unui…

- UPDATE Conform primelor informații, un camion an Jandarmeriei, ce transporta garduri, a intrat in alte mașini, iar șoferul ar fi baut.Sapte masini au fost implicate intr-un accident rutier, luni seara, in Capitala, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…

- In exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Marian Sirbu, poreclit “Box”, a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat saptamana trecuta, cand a fost implicat intr-o altercatie cu un notar care, in timpul liber, practica sporturile de contact. In urma conflictului, protagonistii…

- Fetita este din Ploiesti si va defila de 1 decembrie in fruntea plutonului de jandarmi, pe sub arcul de Triumf din Bucuresti. Obisnuita cu haina militara, tatal ei facand parte din Jandarmeria Romana, micuta Emilia a participat deja la repetitiile generale ale paradei militare de Ziua Nationala.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a rabufnit luni, intr-o conferința de presa organizata cu ocazia comandamentului de iarna situația din București, spunand ca multe mașini cumparate la mana a doua ajung pe strazi, iar din aceste motive apar incidente cu blocaje in trafic."Traim…

- UPDATE – Cei peste 15.000 de oameni care manifesteaza in Bucuresti au ajuns la Piata Universitatii, iar acum se indreapta spre Piata Unirii. Traficul rutier este blocat in centrul Capitalei, iar […]

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane și avarierea semnificativa a doua autoturisme, a avut loc, in aceasta seara, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW cu numere provizorii și un Volkswagen Polo inmatriculat…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 22 Constanta Tulcea in zona Palazu Mic.Din primele informatii mai multe masini au fost implicate in accident. Traficul in zona se desfasoara ingreunat. La fata locului sunt politistii de la Rutiera care au deschis o ancheta pentru a stabili care…

- Primaria anunta ca circulatia rutiera va fi stopata partial pe unele strazi din centrul Capitalei din cauza lucrarilor de curatare a arborilor. Traficul rutier va fi stopat partial, in intervalul 07:00-15:00, pe urmatoarele strazi:- str. V. Micle, tronson str. Pușkin - str. V.

- Traficul rutier din Bucuresti si programul de transport al RATB au fost grav afectate, incepand de joi, 9 noiembrie 2017, ora 12:00, din cauza unor lucrari efectuate de Distrigaz Sud pe artere ce...

- Traficul rutier va fi inchis vineri si sambata in zona Bisericii Sfantul Mare Mucenic Mina, din sectorul 3, pentru desfasurarea unor manifestari religioase.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, de vineri, incepand cu ora 7,00, pana sambata, la ora 23,00, traficul rutier va fi inchis pe str.…

- Traficul rutier pe Bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala este restrictionat, miercuri, pe sensul catre Stefan cel Mare din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.Potrivit sursei citate, avaria s-a produs pe Bulevardul Barbu Vacarescu, in apropiere de Stefan…

- Avaria s-a produs pe Bulevardul Barbu Vacarescu, in apropiere de Stefan cel Mare. In zona s-a acumulat apa pe carosabil, iar traficul a fost restrictionat. Brigada Rutiera a Capitalei a precizat ca au fost restrictionate ambele benzi ale sensului catre Stefan cel Mare, in zona refugiului,…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs, marți seara, in București, cel puțin o tanara fiind decedata. Poliția incearca sa prinda un șofer care ar fi fugit de la fața locului. Un accident de circulație s-a produs, marți seara, in cartierul Baicului, din Capitala, intre mai multe mașini care au…