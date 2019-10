Graţiela Gavrilescu se alătură grupului parlamentar Forţa Naţională "Vreau sa pun capat tuturor speculațiilor: ma alatur cu toata energia, priceperea și sufletul meu unui proiect in care cred cu tarie! Este timpul sa tragem linie și sa ne uitam cata substanța a mai ramas din doctrinele politice ale secolului trecut. Avem de ales intre oameni și doctrine sleite de faptele celor ce și le-au asumat. Am ales oamenii! Sunt atatea lucruri de facut pentru oameni, ca nu mai este nici o secunda timp de pierdut! Romania are nevoie de o guvernare buna, de lideri pragmatici și bine pregatiți care sa rezolve, sa rezolve, sa rezolve probleme. Romania are nevoie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

