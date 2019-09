Grațiela Gavrilescu, replică lui Toma Petcu. Ce spune despre excluderea din ALDE ”Eu raman o buna colega pentru toți. Daca unii dintre colegii mei pot sa uite lucrul acesta, e parere de rau, nu pentru mine, ci pentru ei. Nu am citit și nu ma apuc sa citesc pentru ca nu vreau sa fiu influențata sub nicio forma. Voi spune intotdeauna lucrurilor pe nume și voi spune daca nu suntem in direcția buna. (...) Eu consider ca fiecare e responsabil de decizia sa, deciziile trebuie respectate și, in anumite momente, trebuie sa dai dovada de decența, mult calm, diplomație, pentru ca mai presus de politica, exista omenie și viața. Eu ma vad alaturi de toți colegii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

