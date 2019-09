"Cand am plecat din Guvern, am luat decizia pentru ca eram cu gandul la ce se va intampla in perioada urmatoare, adica la campania electorala. Stiam atunci ca vom avea un candidat ALDE pentru prezidentiale, in care credeam, in jurul caruia s-a format partidul. Stiam pentru ce trebuie sa facem ruperea de PSD si sa mergem pe drumul nostru pentru candidatura. La momentul respectiv nu stiam, in schimb, toate datele problemei. Nici nu ma gandeam ca s-ar putea ca presedintele sa nu candideze. Pe parcurs au inceput sa apara semnele de intrebare. Lucrurile de atunci nu sunt totuna cu cele de azi.