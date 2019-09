Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla de ceva vreme cu Guvernul Romaniei te duce mai degraba cu gandul la o casa de nebuni decat la acea parte a puterii executive care ar trebui sa asigure buna funcționare a unei țari. Parteneri stabili care pana mai ieri luptau cot la cot impotriva unor dușmani reali sau imaginari au decis…

- "Sunt membru ALDE si doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul Tariceanu si am contribuit si eu impreuna cu dansul la crearea acestui proiect politic care se numeste ALDE. Am stat alaturi de dansul si momentele foarte dificile, dau un singur exemplu: excluderea din…

- „Sunt membru ALDE și doresc sa raman membru ALDE. Impreuna cu domnul Tariceanu, am muncit la crearea și creșterea proiectului politic ALDE. De peste 15 ani, sunt alaturi de domnul Tariceanu. Am stat alaturi de el in cele mai dificile momente politice, menționez doar unul: excluderea din PNL in perioada…

- Coordonator in departamentele Pro Romania, Adrian Marius Dobre, a declarat miercuri la Antena 3, dupa ce președintele Klaus Iohannis a trimis Guvernul in Parlament la vot pentru restructurare, ca Executivul nu va aduna voturile necesare.„Guvernul Dancila nu are nicio sansa sa primeasca votul…

- ”Eu am acceptat aceasta onoare de a fi ministru de Externe pentru ca am considerat ca politica externa e importanta, cred ca e important sa fim parnteneri serioși pana la capat. Eu am ințeles decizia ALDE, o respect, dar in momentul acesta Romania sa dea semnale ca e inconsecvent la nivel exterior…

- Fostul șef Serviciu Investigații Criminale din IPJ Prahova, Andrei Banu (71 de ani), a facut joi la Antena 3, declarații puternice despre cazul Caracal. Fostul polițist a transmis de fapt un mesaj noii generații de polițiști: „Noi nu aveam nici GPS, nici telefonie mobila, aveam schimb de informații,…

- Fostul secretar general PSD Codrin Ștefanescu spune in partid urmeaza un val de execuții, dupa ce primarul sectorului 3, Robert Negoița, a fost suspendat 6 luni din PSD și Șerban Nicolae a fost inlaturat de la șefia grupului PSD din Senat.„Mi-au spus cativa colegi de incredere ca a aparut…

- "Vreau sa clarific un aspect pe care l-am spus in Congres si am vazut ca s-a speculat in spatiul public. Cand am spus ca nu stiu ce inseamna functia de presedinte executiv, am spus-o dorind sa transmit un mesaj foarte clar catre colegii mei din partid: invatam impreuna. Voi asculta nevoile colegilor…