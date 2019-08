"De la Ministerul Mediului nu s-au taiat bani nici pentru cheltuieli, nici pentru investitii. Banii care ne-au fost taiati, si care oricand se pot pune la loc, este vorba despre cofinantarile care se dau pentru proiecte pe fonduri europene. Multe dintre proiectele descrise de Ministerul Mediului sunt in faza de analiza in vederea eligibilitatii, in vederea incheierii contractului si, in cazul in care contractele sunt incheiate la viitoarea rectificare, vom avea si cofinantare conform legii, fara nicio problema. Celelalte cheltuieli fiind asigurate, si nu mai avem probleme", a declarat ministrul,…