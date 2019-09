Stiri pe aceeasi tema

- Grațiela Gavrilescu a comunicat, sâmbata dimineața, ca le pregatește ”marilor barbați politici” o surpriza în instanța, dupa excluderea acesteia din partid de catre Calin Popescu Tariceanu în cadrul unei ședințe informale la Parlament care s-a transformat în Biroul…

- Grațiela Gavrilescu sustine ca toate documentele adoptate de ALDE în ultima perioada, inclusiv iesirea de la guvernare si excluderile, sunt lovite de nulitate. Gavrilescu cere demisia tuturor celor care au luat aceste decizii.

- Gratiela Gavrilescu a scris, vineri seara, pe Facebook, ca nu ar fi crezut niciodata ca mana cu care i-a transmis lui Calin Popescu Tariceanu prerogativele de presedinte ALDE ii va fi muscata ”fara nicio remuscare de acesta”. ”Unii oameni, odata urcati pe scaunul puterii, uita cum au ajuns sus si…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca nu e vina nici a lui Mircea Diaconu si nici a formatiunii sale pentru faptul ca in aceasta perioada "PSD incearca sa destructureze ALDE", in conditiile in care acest partid a luat sub cinci procente la alegerile europarlamentare, "tocmai pentru ca…

- Scandalul din interiorul ALDE bubuie efectiv, dupa declarațiile publice susține de Grațiela Gavrilescu și Teodor Meleșcanu. Cei doi au susținut, la unison, ca au votat, in cadrul Delegației Permanente ALDE, ieșirea partidului de la guvernare pentru ca astfel il puteau susține pe Calin Popescu Tariceanu…

- Mișcare-bomba dupa ce Teodor Meleșcanu a fost ales președintele Senatului! Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a inaintat miercuri o adresa prin care cere retragerea susținerii lui Teodor Meleșcanu.

- In ciuda murmurului in creștere din teritoriu, liderii Pro Romania și ALDE merg mai departe in așezarea unei alianțe politice care, intr-o prima etapa, exerseaza susținerea, fara prezența și fara sigle, in umbra, incognito a candidatului „independent” Mircea Diaconu. Miercuri, 28 august 2019,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, si-a dat demisia din Guvernul Dancila inca de luni seara. Anuntul a fost facut de reprezentantii Biroului de presa al Ministerului Energiei, relateaza Agerpres. Potrivit e-nergia.ro, Anton Anton este intr-o vizita in Turcia si nu si-a precizat pana…