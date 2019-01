Grațiela Gavrilescu, anunț despre taxa auto pe poluare Introdusa pentru prima data in 2007, taxa a avut o istorie sinuoasa, fiind modificata mai mai multe ori și chiar suspendata pentru o perioada. Ministrul promitea in 2018 ca pana la finele anului trecut va fi gasita o noua formula, insa acest lucru nu s-a intamplat pana acum. ”La sfarșitul anului am spus ca grupul de lucru nu a finalizat o formula a taxei care sa nu fie atacata in instanța de orice persoana. O creștere substanțiala nu poate fi suportata de anumite persoane și am precizat ca aceasta formula trebuie sa ia in calcul mai mulți coeficienți. Norma de poluare, emisiile de CO2,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

