- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) continua, miercuri, desfasurarea lunara a exercitiilor pentru testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila. In intervalul orar 10.00 – 11.00, vor fi actionate sirenele de alarmare publica…

- Reprezentanții ISU Cluj anunța ca va ontinua desfașurarea lunara a exercițiilor pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civila. Astfel, miercuri, 7 februarie a.c., în intervalul orar 10.00 – 11.00, vor…

- Romania are nevoie de o legislatie care sa creasca viteza in administrarea deseurilor in toata tara si astfel sa ne transformam dintr-o societate a risipei intr-una a reciclarii, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe fondul lansarii in dezbatere publica a proiectului de Ordonanta pentru…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, sustine ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o masina second hand, referindu-se la noua taxa de mediu. A amintit ca proiectul privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat.…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- Anul trecut, prin primavara, dupa un vant foarte puternic, primarul Romanului a comunicat ca a inițiat inventarierea tuturor sarpantelor construite in oraș, pentru a afla cate sunt autorizate și care este starea lor. La cat de prompt raspund asociațiile de proprietari, inventarierea s-a lungit pana…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii,…

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare, transmite News.ro . Doi dopii sunt…

- Inca iarna nu și-a spus cu adevarat cuvantul dar nici nu va lua prin surprindere autoritatile municipiului Targoviste, sustine edilul Cristian Stan. Directia de Salubritate din cadrul Primariei, operatorul licentiat pentru desfasurarea lucrarilor de deszapezire , este pregatita sa intervina in…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018” si desfasurat la inceputul lunii decembrie releva faptul ca trei sferturi dintre romani considera cu lucrurile merg intr-o directie gresita.

- Volumul creditului neguvernamental a atins in noiembrie nivelul record de 235,6 mld. lei, inregistrand o crestere de 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, determinata de majorarea creditului in lei cu un ritm lunar de 1,4% si cu un ritm anual de 16,1%, la 145,7 mld. lei. “Majorarea…

- Depozitele in lei ale populației au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentanții BNR, informeaza HotNews.ro. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populației au inregistrat o creștere de 7,9% ...

- Populatia si companiile au continuat sa faca depuneri la banci in noiembrie, valoarea depozitelor urcand cu 11,4% fata de perioada similara din 2016, la un total de 293 miliarde lei, potrivit datelor BNR. Cea mai mare crestere, de 14,1%, a fost inregistrata la depozitele in valuta, care…

- Depozitele in lei ale populatiei au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentantii BNR. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populatiei au inregistrat o crestere de 7,9% (4,5% in termeni reali) fata de 30 noiembrie 2016. Depozitele in lei ale…

- Omul politic buzoian Cezar Preda, deputat PNL de Dambovita, a anuntat, miercuri, la Targoviste, ca infiinteaza un grup crestin-democrat in cadrul Partidului National Liberal, argumentand initiativa prin faptul ca el nu are o doctrina liberala si nu se considera „nepotul lui Bratianu”. „Am sa-mi fac…

- Ritmul inca temperat al creditarii si o mai mare orientare spre economisire au facut ca romanii sa-si mentina in primele noua luni din acest an pozitia de creditor net in raport cu bancile, la sfarsitul lunii septembrie inregistrandu-se un avans de aproape 42 mld. lei intre depozitele acumulate…

- "Populatia activa este inferioara - ca pondere - populatiei inactive din punct de vedere economic, iar aceasta situatie se mentine pentru intreaga perioada 2005-2016. De exemplu, in anul 2016, populatia inactiva numara 10,8 milioane persoane si reprezenta 54,6% in totalul populatiei. 71,6% dintre inactivi…

- Excelența Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, viziteaza județul Dambovița Vineri, conducerea CJ Dambovița a fost gazda Excelenței Sale Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, cu prilejul vizitei in județul Dambovița. Vizita a debutat cu o intrevedere intre reprezentantii conducerii administratiei…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. „Bugetul Adminstratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce datoria pe persoana ajunge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asupra stabilitatii financiare 2017. Populatia din Romania a ajuns…

- Week-end-ul trecut, la Targoviste s-a desfasurat Concursul Tarilor Central Europene la Inot, rezervat juniorilor. Din lotul national ce a reprezentat Romania au facut parte si pitestenii Laurentiu Haiducu si Andreea Chita de la CSM Pitesti iar lotul national l-a avut printre antrenori si Bogdan Chiriac,…

- Exercitiile de alarmare continua si in ziua de Sfantul Nicolae. Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati anunta ca se continua exercitiile de verificare ale sirenelor. In prima miercuri a fiecarei luni, incepand din vara, continua verificarea mecanismului de instiintare a autoritatilor…

- Voleibalistele Penicilinei Iași susțin maine partida din ultima etapa a turului Diviziei A1. Jucatoarele pregatite de Rareș Puni intalnesc pe teren propriu actualul lider al clasamentului, CSM București, in sala Penicilina, cu incepere de la ora 15. Campionatul continua, insa, la acest sfarșit de an…

- Trendul de scadere a populatiei Romaniei este incontestabil. Ritmul in care se produce depopularea difera, insa, in funcie de metoda de estimare a populatiei in viitor. Cert este ca, in varianta optimista, in anul 2060 vom fi mai putini cu aproximativ 3,6 milioane. In ritmul actual, insa, populatia…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca va cere luni Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului demiterea presedintelui Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, pentru depasirea atributiilor…

- Volei Alba Blaj conduce in Divizia A1 la volei feminin. Rezultatele etapei a șaptea. Prima victorie pentru Universitatea Cluj. Rezultatele și programul etapei a 7-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 25 noiembrie 2017), conform voleiromania.ro: Sambata, 25 noiembrie…

- Dan Alexa a apreciat egalul formației sale in deplasarea de Targoviște, 2-2 contra Chindiei. Inaintea jocului antrenorul Dunarii aprecia ca dambovițenii ar fi avantajați in campionat grației poziției ocupate de președintele Marcel Ghergu in Comitetul Executiv al FRF. Dupa jocul cu Chindia, 2-2, Alexa…

- Romania a reusit sa inchida pana acum 11 depozite cu deseuri neconforme România a reusit sa închida pâna acum 11 depozite cu deseuri neconforme din cele 68, iar pâna la finalul anului vor fi lichidate înca 3, a anuntat vicepriministrul Gratiela Gavrilescu la o…

- Conform datelor scrise culese de specialiștii in domeniul OZN, Romania a fost vizitata de extratereștri incepand cu Evul Mediu, mai precis din 1517. Istoria OZN-isticii romanești a fost culeasa de matematicianul Dan Farcaș intr-o carte de tip compendiu, scrisa in engleza la cererea unei edituri londoneze.…

- Dupa ce s-a risipit euforia darii in folosința a Pasajului Jiul – foarte bine ca s-a finalizat, dupa cum va fi laudabil ca se va termina și Pasajul Popa Șapca – realitatea ne-a dat peste nas chiar din zilele imediat urmatoare. Timișoara are un trafic rutier aproape sufocat și sufocant, in același timp,…