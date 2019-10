Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la New York, ca schimbarile climatice sunt o provocare globala si a aratat ca strategia nationala a Romaniei privind acest aspect a fost conceputa cu scopul de a forma o economie rezistenta la schimbarile climatice, cu emisii reduse de dioxid de carbon,…

- Intervenția naționala a Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, susținuta in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. ”Sunt...

- Prinși in marasmul cotidian al realitații din Romania, trecem lejer peste probleme care, deși ne privesc și pe noi și afecteaza o lume intreaga, sunt departe de proximitatea noastra comoda. Este vorba despre schimbarile climatice, un fenomen planetar controversat și printre teoreticienii lui, care pune…

- Romanii cred ca schimbarile climatice sunt reale, nu sunt de acord cu decizia guvernului de a adopta OUG 114 și vor sa fie exploatate rezervele de gaz natural gasite in Marea Neagra. Sunt rezultate ale primei ediții a „Barometrului de securitate energetica” din Romania, realizata de INSCOP. Barometrul…

- Obama a salutat in adolescenta de 16 ani "una dintre cele mai mai aparatoare ale planetei noastre". Greta Thunberg se afla in vizita in SUA dupa ce a traversat Atlanticul la bordul unui velier cu emisii de carbon zero.Organizatia fostului presedinte, Obama Foundation, a difuzat pe retelele…

- Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, si presedintele AFM, Cornel Brezuica, au semnat, luni, un contract de finantare de 636 de milioane de lei pentru Programul Casa verde fotovoltaice. Prin acest program se finanteaza suma de 20.000 de lei pentru un beneficiar, persoana fizica. „Incheiem azi un contract…

- Romania este printre cele mai expuse state europene la schimbarile climatice, cu efecte asupra degradarii solului in anumite zone ale tarii considerate ireversibile de specialisti, un risc insuficient inteles atat de decidenti, cat si de fermieri. Rapoartele europene de specialitate indica Romania…