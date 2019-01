Stiri pe aceeasi tema

- Okapi Sound & Universal Music Romania prezinta cel mai recent videoclip al unei piese de pe albumul-colaborare Grasu XXL și Guess Who. In toamna anului trecut, Grasu XXL și Guess Who au lansat primul material in colaborare. “In Labirint” conține 12 piese și un singur featuring pentru piesa “Spune-mi…

- De la o iarna la alta, sistemul de termoficare centralizat al Capitalei este din ce in ce mai slabit. Unii vorbesc despre proasta administrare si colapsul RADET, altii despre cum poate fi reabilitat si rentabilizat sistemul. Dincolo de acte si fapte, realitatea de pe teren bate orice strategie. Un fotoreportaj…

- Alternosfera lanseaza un nou album pe 22 februarie la Arenele Romane (cort incalzit) in cadrul unui eveniment BestMusic Live Concerts. Primele 300 de bilete au pret special. Dupa o pauza concertistica de peste un an, timp in care s-a lucrat la un nou material, Alternosfera revine la inceputul anului…

- Cea mai tare trupa de metal din Romania, Bucovina, sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de Sarbatori, ocazie cu care va fi lansat un nou material discografic, intitulat „Septentrion“.

- Cea mai cea mai trupa de metal din Romania, Bucovina, va sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de sarbatori prin care vor lansa un nou material discografic intitulat Septentrion. In deschidere vor urca pe scena Recipe For Hate, Crossbone si Sur Austru.…

- ANTONIA lanseaza videoclipul oficial al single-ului „Matame” in colaborare cu Erik Frank – Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank (toți trei sunt compozitori și producatori DeMoga Music), Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Videoclipul de la “Matame”…

- Trupa de rock americana Godsmack va susține doua concerte la Arenele Romane din București in 2019, pe 31 martie și 1 aprilie, iar invitați speciali sunt membrii formației Like a Storm din Noua Zeelanda, informeaza organizatorii informeaza news.ro Un concert al trupei Godsmack fusese anunțat…

- Sun Plaza anunta evenimentul sau traditional de aprindere a bradului de Craciun care, ca in fiecare an, da startul sezonului de sarbatori in Bucuresti. Anul acesta, ceremonia va fi pe 22 noiembrie, incepand cu ora 19.30, si se va transforma intr-o petrecere cu zapada si muzica asigurata de artisti populari.