- Dupa doua zile in care Piața Cetații din Alba Iulia a devenit aproape neincapatoare pentru publicul venit la Alba Fest, RANDI, DORIAN POPA, ANTONIA, LIDIA BUBLE vor incheia seria de recitaluri de exceptie din acest an. De la 22:30, organizatorii au pregatit un Spectacol de artificii, HOT SUMMER HIT,…

- Alba Fest 2019 – Programul zilei de duminica. GRASU XXL, RANDI, DORIAN POPA, ANTONIA, LIDIA BUBLE: Show-uri de senzație in ultima zi de festival Dupa primele doua zile de AlbaFest, in care Cetatea Medievala de la Alba Iulia a devenit aproape neincapatoare, GRASU XXL, RANDI, DORIAN POPA, ANTONIA, LIDIA…

- Dinamo vor sa il dea pe Mattia Montini, atacantul-vedeta, in schimbul a minimum 500.000 de euro pentru a-și rotunji bugetul aferent stagiunii viitoare. Pe lista de transferuri se afla și Robert Moldoveanu. Dinamo a dezamagit crunt in acest sezon. Dupa ce au ratat calificarea in play-off, „cainii" au…

- Mircea Rednic va continua marea vanzoleala a transferurilor de la Dinamo și in aceasta vara. Adus in iarna, fundașul dreapta Damien Dussaut (24 de ani) va parasi cel mai probabil echipa, deși și-a caștigat locul de titular in echipa. Ce determina, totuși, plecarea fundașului care a strans 10 apariții…

- Rudele celor trei tinere arse de vii in incendiul de la restaurantul Beirut din Constanța sunt revoltate. Dupa 4 ani de așteptare, astazi s-a decis reluarea parțiala a procesului, asta pentru ca unul dintre judecatori este grav bolnav si nu mai poate asista la procese. https://www.romaniatv.net/decizie-surprinzatoare-in-procesul-tinerelor-arse-de-vii-in-incendiul-de-la-restaurantul-beirut_475174.html

- Laura Andresan va deveni in curand mamica pentru prima oara, insa astazi a transmis un mesaj pentru toate femeile care vor sa ii ofere o comunitate noua, cea a "mamicilor". Iubita lui Grasu XXL sustine ca se au unul pe celalalt si este suficient.

- Laura Andreșan și Grasu XXL vor deveni in curand parinți, iar de Paște au facut publica pe contul de socializare, prima imagine in rol de viitor parinți. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat. Laura Andreșan și Grasu XXL au fost protagoniștii unei ședințe foto, in care bruneta și-a expus burtica…

- Laura Andreșan urmeaza sa devina mama pentru prima oara, la 37 de ani. Fosta vedeta, cu un trecut controversat, cunoscuta drept „profa de sex”, dar devenita intre timp psiholog, a facut anunțul pe o rețea de socializare. Fosta jurnalista, vedeta TV și cantareața, Laura Andreșan s-a retras din atenția…