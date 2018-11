Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o zi pana cand Grasu XXL se va lua la intrecere cu Loredana intr-un duel muzical inedit la Red Bull Music SoundClash! Pe 21 noiembrie, la Sala Polivalenta din București, doua scene, doi monștri sacri, 2 armate de fani fața in fața, o singura miza: aplauzele tale! La platane, DJ Undoo, iar…

- BUCURIE… Copiii care se antreneaza la Clubul Sportiv “Handbal Kids Joy” Vaslui, C.S. “Happy Kids” Medgidia, LPS Piatra Neamt si LPS Vaslui s-au reunit, in weekend, la cea de-a treia editie a competitiei Cupa “Handbal Kids Joy”, eveniment organizat de Handbal Kids Joy Vaslui, cu sprijinul Primariei Vaslui…

- Pe 21 noiembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Red Bull Music SoundClash isi propune sa-ti clatine lumea si convingerile din nou. Se iau doi artisti din doua galaxii muzicale diferite, se-agita doua armate de fani credinciosi si se lanseaza pe orbita intr-o confruntare epica live. Doua scene fata…

- Sfantu Gheorghe, 15 oct /Agerpres/ - Cinci spectacole realizate de scenografi debutanti vor concura pentru marele premiu al celei de-a treia editii a Festivalului D-butan-T, care a inceput luni, la Sfantu Gheorghe. Managerul Teatrului "Andrei Muresanu", Anna Maria Popa, a declarat ca, pe langa cele…

- CSM București debuteaza azi in noul sezon al Ligii Campionilor. Adversara formației noastre este Ferencvaros. Meciul dintre cele doua se joaca in Sala Polivalenta din Capitala. LIVESCORE de la 18:00 CSM BUCUREȘTI - FTC Budapesta Anul trecut, campioana Romaniei a ratat calificarea in finala, fiind invinsa…