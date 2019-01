Grăsimea de porc, în top 10 cele mai pline de nutrienți alimente Grasimea de porc a intrat in top 10 cele mai pline de nutrienți alimente din lume, potrivit unui studiu realizat de BBC. Dupa ce au analizat peste 1.000 de mancaruri raw, cercetatorii au facut un clasament al ingredientelor care ofera cea mai buna balanța ale cerințelor tale nutriționale zilnice și au descoperit cateva surprize. Iar grasimea de porc este una dintre cele mai mari surprize ale acestui clasament și este mai sanatoasa decat grasimea de miel sau vițel. De asemenea, este o sursa buna de vitamina B și minerale, care sunt vitale pentru organismul uman. Top 10 cele mai pline de nutrienți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

