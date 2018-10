Grapini, solicitare pentru Iohannis. Dăncilă, vizată Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a facut, luni, 1 octombrie, o declarație de presa pe aceasta tema. "Este o decizie absurda! La dezbaterea de miercuri s-au acordat doar cinci minute premierului si vor vorbi doar liderii grupurilor politice. Niciunul dintre aceștia nu este roman! Trei sunt din Germania, doi din Franța, unul din Italia si unul din Marea Britanie! Asta da democrație! Voi trimite in scris punctul meu de vedere, dar insist sa precizez ca nu este democratic așa ceva! Sa nu accepți o dezbatere, cand analizezi o țara, pare a fi ceva descalificant pentru liderii europeni!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

