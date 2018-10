Grapini, replică pentru Jourova: Mă înfurie Vera Jourova, comisar pe Justiție al UE, s-a declarat, recent, ingrijorata de situația din Romania, legata de independența sistemului judiciar, mai ales in contextul preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Ingrijorarile comisarului pe Justitie, Jourova, ma infurie, pentru ca doamna este extrem de nesincera! I-am reproșat in plenara ca face declaratii, ori fara sa se documenteze, sau pentru ca este rau intenționata! I-am dat și o broșura in care este descris traseul constituțional al legilor in Romania, ca sa fie foarte clar. Recenta declarație a comisarului Jourova, cum ca este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

