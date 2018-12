Grapini - președinție UE. Reacție explozivă: Nu s-a remarcat cu nimic. Să fim serioși "Ar fi nedrept sa se puna ca o nereusita in spatele Romaniei faptul ca nu se inchide, de exemplu, dosarul Brexit. Sa fim seriosi, au fost atatea presedintii rotative, a reprosat cineva vreunui stat ca, de doi ani si jumatate de cand este cu Brexit, nu a inchis dosarul? Nu. Cu ce s-a remarcat Austria la presedintie? Cu nimic, va spun eu. Dosare grele au ramas nerezolvate, le-au transferat catre Romania. Nu s-a inchis nici pachetul pe mobilitate, nici pachetul cu deseuri de plastic maritime si navale. Practic, Austria nu s-a remarcat cu nimic. Noi, ca romani, ar trebui sa combatem ideea ca, daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

