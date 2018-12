Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, ca Romania este pregatita sa preia de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului Uniunii Europene, subliniind ca toate declaratiile venite din interiorul tarii, potrivit carora nu ar face fata, fac rau tarii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercurea viitoare va prezenta in Parlament forma finala a programului Presedintiei rotative a Consiliului UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie 2019, potrivit Agerpres. Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei…

- Cu doar cateva saptamani inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, sefa Guvernului va merge in fata alesilor neamului, pentru a prezenta “forma finala” a programului presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Acest lucru se va intampla saptamana urmatoare,…

- Mai este sau nu Liviu Dragnea presedinte al Camerei Deputatilor? Deputatul Eugen Tomac, presedinte al PMP, a anuntat de la tribuna la care urca deputatii ca, potrivit votului, Liviu Dragnea a fost destituit din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Cu zambetul pe buze, Liviu Dragnea a infirmat…

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in profesionalismul apropiatei presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene, dar a reiterat in acelasi timp apelul presedintelui executivului european, Jean-Claude Juncker, pentru un consens politic national necesar in Romania inaintea si pe perioada…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata seara, la Poiana Brasov, ca Romania ar fi trebuit sa aiba si o "agenda nationala" pentru perioada cat va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar unul dintre obiectivele cuprinse pe aceasta ar fi putut fi aderarea…