„Este un esec aceasta dezbatere. Liderii lipsesc de aici, sunt lasi. Recent domnul Weber a indraznit sa vina in tara mea, in Romania, sa spuna Guvernului sa sisteze un proces in derulare”, a declarat Grapini in interventia sa din timpul dezbaterii de la Strasbourg. “Prin interventiile oficialilor europeni de fapt ati afectat justitia din Romania”, a acuzat Maria Grapini. Cetatenii din Romania nu inteleg de ce anumiti oficiali, anumiti europarlamentari, se amesteca in procese in derulare. Ce vrem noi, vreo Europa comuna? Cum sa facem o Europa comuna?”