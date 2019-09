Granzii ies din genuni

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a impus greu cu FC Voluntari, 2-1, dupa un meci pe care l-a terminat in 10 oameni, dupa eliminarea lui Deian Sorescu. La final, fanii „cainilor” au avut un mesaj scandalos la adresa arbitrului Sebastian Colțescu. Intr-o postare pe contul de Facebook, fanii din Peluza Catalin Hildan au avut…

- Dinamo a trecut aseara de FC Voluntari, scor 2-1, dupa o repriza secunda de-a dreptul dramatica, in care „cainii” s-au impus in inferioirtate numerica, nu inainte ca portarul Piscitelli sa apere un penalty. Dupa un meci in care roș-albii n-au fost la cel mai inalt nivel, echipa lui Uhrin a fost salvata…

- Florin Prunea, managerul general al celor de la Dinamo, crede ca echipa sa a fost dezavantajata de Sebastian Colțescu in confruntarea cu FC Voluntari, caștigata greu de roș-albi, 2-1. „Am luat 3 puncte extrem de importante, care ne apropie de obiectiv și care ne ajuta sa pregatim in liniște derby-ul…

- Dinamo și FC Voluntari se intalnesc azi, de la ora 20:30, in primul meci al etapei a 11-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei a 11-a din Liga1!Vezi AICI clasamentul actualizat! live de la 20:30 » Dinamo…

- ​Formatia Astra Giurgiu a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a zecea a Ligii I, în care oaspetii au condus cu 1-0, informeaza News.ro. Golurile învingatorilor au fost marcate de Budescu ’49, ’66…

- Dinamo a pierdut si contra Chindiei Targoviste, 2-3 (Negut '19, Leca '45+3, Cherchez '65 pen. / Montini '54, Nistor '82), la debutul pe banca al lui Dusan Uhrin jr. „Cainii" sunt acum pe ultimul loc, iar situatia pare catastrofala. Deschiderea de scor a venit dupa 19 minute, cand Cristian Negut a inscris…

- Formatiile de start Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu – Horsia, Passaglia, Breeveld, Loshaj, Hatiegan – A.Cristea. Antrenor: Mihai Teja Dinamo: Straton – Moura, Klimavicius, Ciobotariu , Sin – Sorescu, Rauta, Bru, Mihaiu - D. Popa, Montini. Antrenor: Sebastian Moga Arbitri: Sebastian Coltescu…

- FC Voluntari și Astra Giurgiu se infrunta in etapa secunda din Liga 1. Partida e astazi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 21:00 » FC Voluntari - Astra Giugiu Vezi AICI live + statistici Echipele de start Voluntari: Mitrev…