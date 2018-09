Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1200 de intreprinderi au fost finanțate prin intermediul programului „PARE 1+1", incepand cu anul 2010. Pana in prezent, in cadrul programului au fost oferite granturi in suma de 242,4 milioane de lei, ceea ce a permis atragerea investițiilor in valoare de 767,7 milioane de lei, scrie IPN.

- Transferurile banești in favoarea persoanelor fizice in valoare neta au depașit, in prima jumatate al acestui an, 640 milioane de dolari SUA. Remiterile s-au menținut pe o rata inalta de creștere pe parcursul a șase luni și au atins o medie de 16 la suta, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, spune ca editia din acest an a programului Start-Up Nation va debuta cu siguranta in toamna, dar ca nu poate avansa, inca, o data precisa de lansare. Momentan, nici implementarea editiei de anul trecut a programului nu s-a finalizat. Radu Oprea…

- Sprijin european pentru moldovenii care vor sa-si deschida o afacere. 300 de antreprenori au acum sansa sa fie instruiti, timp de 18 luni, in cadrul unui proiect initiat de Organizatia pentru Dezvoltarea sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii in colaborare cu Uniunea

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Direcțiilor Agricole Județene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscriși in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I. Astfel, la data de 23 iulie 2018, la nivel…

- Vești bune pentru antreprenori. Vineri a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul de aprobare a procedurii de implementare a programului multianual de Microindustrializare. Obiectivul programului il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite…

- Moldovenii aflați in strainatate au trimis acasa in luna mai peste 126 de milioane de dolari. Cifra este cu aproximativ 20 la suta mai mare decat in aceeași perioada a anului trecut. Cei mai mulți bani, peste 40 la suta, au venit din tarile Uniunii Europene.

- 48 de afaceri initiate de imigranti sau de rudele acestora vor primi finantare in cadrul programului „PARE 1+1”. Beneficiarii au semnat deja actele cu Organizația pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii.