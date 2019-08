Granița dintre investiție și speculație Cu toate ca principiile care stau la baza acestor doua tipuri distincte de activitați se pot enunța și delimita fara a lasa loc de interpretari, in practica, nu de puține ori, se intampla ca unii... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca principiile care stau la baza acestor doua tipuri distincte de activitați se pot enunța și delimita fara a lasa loc de interpretari, in practica nu de puține ori se intampla ca unii...

- Administrația locala din Fetești a inițiat in ultimele luni mai multe proiecte prin care se dorește reabilitarea infrastructurii rutiere. Fondurile provin atat de la Compania Naționala de Investiții, Fondul Național de Investiții, cat și din bugetul propriu. Estimativ, valoarea tuturor proiectelor depașește…

- Tenisul romanesc inseamna Simona Halep doar la suprafața. In profunzime, sportul alb de la noi agonizeaza, fiind pe buza dispariției. Venirea lui Ion Țiriac la conducerea FRT nu se simte decat la nivel de imagine. Flipsesc, deocamdata. Halep este excepția, regula este crancena. Iar fara bani mulți,…

- Locuitorii din comuna gorjeana Rosia de Amaradia vor avea parte in curand gaze naturale. Autoritatile locale au facut demersurile necesare pentru a introduce conducta de gaze in toata localitatea, iar in prezent se lucreaza la studiul de fezabilitate. Conducta va avea aproximativ 52 de km si…

- Distribuitorul de energie E-Distributie Dobrogea a anuntat, marti, ca a finalizat proiectul de modernizare a statiei de transformare Abator din Constanta, dupa investitii de aproape 12 milioane de lei, cu scopul de a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate pentru circa 26.000…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astazi, intr-un comunicat de presa, ca a intarit regimul de contra-spionaj la intrarea in Moldova pe teritoriul Ucrainei, pentru cetațenii radicali ai Federației Ruse. Decizia a fost luata pentru a preveni agravarea situației din Chișinau, legata de interferența…

- Volvo se lauda cu dezvoltarea primei mașini din lume care poate sa fie condusa in timp ce șoferul poarta o casca VR. Constructorul a anunțat o colaborare cu Varjo, un start-up din Finlanda care produce astfel de caști VR, și spune ca realitatea virtuala va fi folosita in procesul de dezvoltare a viitoarelor…

- Turcia a echipat mai multe grupari de rebeli din Siria, pentru le ajuta sa faca fata ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia, au declarat sambata agentiei Reuters oficiali de rang inalt din opozitie si surse din randul rebelilor.Citește și: Harta teatrului de razboi PSD - Pro Romania la…