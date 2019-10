Grampet, acord pentru culoarul de transport Europa - Asia „La un an de la aderarea noastra la Asociația Middle Corridor, reușim sa activam ruta navala Batumi/Poți – Constanța, care are un rol foarte important pentru tranzitul de marfa Asia – Europa – este, practic, ultima veriga care lipsea din lanțul Middle Corridor. Totodata, acordul de la Tbilisi ne aduce mai aproape de obiectivul nostru declarat de a inaugura primele transporturi feroviare de marfa dintre China și Europa de Vest, cu tranzit prin Romania", a explicat Gruia Stoica, presedintele Grampet. Lipsa acordului, obstacol major Lipsa acordului, obstacol major „Lipsa unei conexiuni navale directe intre porturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 octombrie 2019, Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a gazduit conferinta internationala "Gazul natural folosit drept combustibil in aplicatii maritime"(LNG as Fuel for Marine Application). Organizat sub patronajul CERONAV si cu aportul…

- Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Roman (GFR), GR Logistics and Terminals LLC (Georgia) si ASCO Logistic CJSC (Azerbaidjan) au semnat in capitala Georgiei Acordul de infiintare a unui Consortiu care va opera transporturi navale periodice intre porturile...

- Acordul reprezinta inca un pas prin care companiile membre ale Asociației Middle Corridor - Ruta de Transport Internațional Trans-Caspica colaboreaza pentru a intensifica fluxul de marfuri de-a lungul acestei rute. In luna iunie, Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Roman (GFR) și NMSC Kazmortransflot…

- Enel iși consolideaza poziția de lider in tranziția energetica, stimuland presiunea catre decarbonizare, prin reducerea considerabila a emisiilor de gaze cu efect de sera fața de nivelurile din 2017, obiectiv certificat in conformitate cu Science Based Targets (SBT), o inițiativa globala care valideaza…

- Secretul unui ten luminos este hidratarea. Prin Caravana WATER POWER by SEPHORA sunt aduse in atenția celor care iși doresc o piele radianta o serie de produse coreene cu formule unice, inovatoare, care intaresc și mențin hidratarea pe tot parcusul zilei. Fie ca vorbim despre serumuri și creme de hidratare…

- Stelian Ion este noul lider al grupului USR din Camera Deputaților, se arata intr-o postare publicata pe pagina de Facebook a USR Constanța: „Stelian Ion este noul lider al grupului USR din Camera Deputaților. In mai puțin de trei ani de cand este parlamentar, Stelian Ion a avut peste o suta de luari…

- Peste 100 de membri ai asociatiilor profesioniste de reconstituire istorica si ai grupurilor de cercetasi pun in scena, in perioada 30 august - 1 septembrie, in cartierul Peninsula din Constanta, cea de-a opta editie a Festivalului Antic Tomis, potrivit Grupului pentru Jurnalism, Cultura si Comunicare.…

- Consiliul de administratie al SC ARGUS SA Constanta anunta, in Raportul curent catre ASF si BVB, modificarea componentei Consiliului de administratie si numirea in functia de presedinte a lui Niculescu Emilian Mihai, care detine si functia de Director General al societatii.Astfel, componenta Consiliului…