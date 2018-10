Stiri pe aceeasi tema

- La șapte ani de la moartea ei, o holograma a lui Amy Winehouse va susține concerte in cadrul unui turneu mondial care incepe in 2019. Caștigatoare a premiului Grammy, Amy a murit din cauza intoxicației cu alcool in 2011. Avea 27 de ani. Base Hologram este “cel mai important creator de conținut de divertisment…

- Obiectul liturgic cunoscut sub numele de Steagul lui Stefan cel Mare va fi punctul central al unei expozitii de opere post-bizantine romanesti la Muzeul Luvru din Paris, ce va fi cuprinsa, in primavara anului viitor, in programul Sezonului Franta-Romania. Jannic Durand, director al Departamentului…

- Expozitia semnaleaza aspecte din viata sonetistului roman si in principal contributia adusa francofoniei prin traducerea piesei de teatru „Cyrano de Bergerac" de Edmond Rostand, o traducere de referinta si astazi in spatiul cultural romanesc. Publicul francez a avut ocazia sa descopere in imagini farmecul…

- Muzeul Național al Banatului și Fundația Interart Triade (președinte Sorina Jecza-Ianovici) organizeaza in perioada 15-23 septembrie a.c., expoziția Romulus Ladea și lumea lui cuprinzatoare, expoziție ce reunește lucrari de pictura, grafica și sculptura din colecții private, alaturi de fotografii din…

- La 27 august va fi vernisata expozitia dedicata dramaturgului Eugen Ionescu la Palatul Culturii. Este parte a unui proiect amplu prin care cinci mari nume ale culturii romanesti – Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Stefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati – vor avea expozitii in mari orașe ale țarii.…

- Muzeul din Lugoj gazduieste o noua expozitie interesanta, care va starni interesul iubitorilor de cultura si istorie locala. Expozitia face parte din seria de evenimente dedicate implinirii a o suta de ani de la Marea Unire. ”Muzeul de Istorie, Arta plastica si Etnografie Lugoj gazduieste in perioada…

- COMUNICAT DE PRESA , 12.08.2018 Expozitia itineranta de arta fotografica : „COMORILE ROMANIEI ” Expune : Ilie Tudorel , Baia Mare , judetul Maramures. Dedicata

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) gazduieste marti expozitia "O tablita cerata de la Rosia Montana", un prim eveniment dedicat acestui tip de exponat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MNIT, este vorba de doua dintre "foile" unui triptic, descoperite in galeria Sfanta Ecaterina,…