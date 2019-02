Cantaretele Lady Gaga si Brandi Carlile si actorul Bradley Cooper se numara printre artistii care au fost premiati in prima parte a celei de-a 61-a gale de decernare a premiilor Grammy, care are loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, informeaza AFP.



Gala premiilor Grammy, in care sunt acordate trofee distribuite in 84 de categorii, a inceput la Los Angeles inca din cursul dupa-amiezei de duminica, de la ora locala 12:30 (20:30 GMT), avandu-l ca animator pe Shaggy. Insa partea cea mai interesanta a show-ului este televizata de CBS abia incepand cu ora locala 17:00 (01:00…