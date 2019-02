Rapperul american Kendrick Lamar, artistul canadian Drake si vedeta pop americana Lady Gaga se numara printre marii favoriti ai galei de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy. Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black Panther". Un cantec de pe acea coloana sonora, "All the Stars", compus de Kendrick Lamar si SZA, va concura la categoriile…